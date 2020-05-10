Как она решилась на это

39-летняя светская львица и эпатажная телеведущая Пэрис Хилтон порадовала поклонников порцией откровенных фото

Звезда опубликовала сразу несколько соблазнительных снимков на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На первом фото красотка предстала в черном пиджаке, трусиках и чулках. Этот образ получился весьма горячим, ведь звезда была при полном параде. Судя по всему, в таком образе Хилтон приняла участие в съемках рекламы нижнего белья.

На втором снимке Хилтон появилась в кружевном черном белье. Она закрыла глаза, наслаждаясь фотосессией. Еще на одном кадре красотка предстала в белом пиджаке, под который она не стала надевать белье. На все трех фото у Хилтон была идеальная укладка и макияж.

Поклонники не смогли оставить комментарии к прекрасным фото телеведущий, так как все они были опубликованы в сториз.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон опубликовала очередной коллаж, сделанный в фотошопе. Звезда использовала своей старое фото, чтобы приделать его к актрисе Мэрилин Монро. Сама Хилтон была в кружевном нижнем белье и очках. На фото прекрасно видно ее стройную фигуру, плоский живот и округлые бедра. Таким образом звезда пыталась сравнить себя с великой актрисой.

Напомним, что бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой: «Ух, проказница».

Как писала Politeka, раздетая Пэрис Хилтон осталась в одних колготках, показав запретные места: малышка на миллион.

Также Politeka писала, что Пэрис Хилтон продемонстрировала свои "мячики" во всей красе: кадры будоражат фантазию.