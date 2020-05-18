Бразильська модель Сьюзі Кортес, двічі володарка титулу "Міс Бум-Бум", вразила відвертим кадром

Зірка щодня тішить шанувальників новими гарячими знімками, передає Politeka.net. На цей раз модель з'явилася в білій блузі з глибоким декольте, яку задерла, щоб показати живіт.

Під блузу красуня не одягла нижньої білизни, в результаті одна з грудей випала з блузи, однак Кортес завбачливо прикрила її рукою.

Зірка продемонструвала прес з "кубиками". Ідеальний плоский живіт, від якого неможливо відірватися.

Дівчина одягла блакитні джинси. Модель розстебнула ширінку, засвітивши зайве - інтимне місце без білизни: "Ах, ти ж пустунка".

Варто відзначити, що внизу живота зірка набила собі татуювання аргентинського футболіста Ліонеля Мессі, фанаткою якого є.

Красуня розпустила довге волосся і розкинула їх з боків. Ніжний макіяж з пишними віями доповнив образ.

За вісім годин пост зібрав понад 14 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали красуні багато компліментів, адже вона, за роботу над собою, гідна цього.

Нагадаємо, Сьюзі Кортес постала у красивих яскравих міні-шортах і короткому топі на тонких бретельках.

Шортики чудово підкреслили сідниці зірки, за що вона і отримала свій титул.

Раніше повідомлялося, що днями Сьюзі Кортес відсвяткувала день народження, в честь чого опублікувала гарячі фото зі спальні.

Дівчина встала на карачки, спокусливо вигнувши п'яту точку. На ній жовтуа мереживна білизна, яка не приховує її апетитних форм.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць блиснула своєю пружною гордістю

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць показала головну гордість максимально близько

Також Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць в одній футболці осідлала стілець, гарячі кадри