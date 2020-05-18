Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) спокусила зовнішнім виглядом

Красуня регулярно публікує гарячі знімки в своєму Instagram, пише Politeka.net. Цього разу зірка знову потішила своїх фанатів.

На знімку модель з'явилася в маленькому помаранчевому бікіні, яке підкреслило її соковиті груди. Ліфчик розтягнувся по грудям, і, здавалося, що ледве на ній тримається. Додавали пікантності образу тонкі бретельки.

Трусики зірка натягнула вище стегон, щоб підкреслити округлість. Кассандра розтягла ноги, злегка вигнувшись.

Накачані ніжки, тонка талія і красивий прес - те, від чого не можна відвести погляду.

"Будьте хорошою людиною, навіть коли ніхто не дивиться. 🍊", - підписала Сьєнега гарячі знімки.

За п'ять годин пост зібрав майже 8000 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі писали, що Кассандра завжди чудова, а її тіло гідно тільки компліментів.

"Відпадне тіло", - написав один з фанатів.

Варто відзначити, що зараз на сторінку моделі підписані 859 тисяч користувачів мережі, які активно пишуть їй компліменти і ставлять лайки.

Нагадаємо, Кассандра Сьенега постала в блакитному бікіні, що нагадує лише крихітні шматочки тканини на ниточках.

Проте, варто відзначити, що тіло зірки виглядає просто бездоганно.

Варто відзначити, що Кассандра позувала біля басейну, посеред зелених рослин.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьєнега показала свої ідеальні форми. Зірка позувала в білому купальнику з пікантними вирізами.

Купальний наряд відкривав види на найсоковитіші місця і обтягнув неймовірні форми.

Зокрема, була виділена тонка талія, пишні груди.

Нагадаємо, що роздягнена Кассандра Сьенега показала, як отримує задоволення: "Цукерочка".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" покрутила стегнами в безсоромне бікіні: "Вогняна красуня".

Також Politeka писала, що пекуча Кассандра Сьенега з "Playboy" розставила ноги в прозорій сукні без білизни: "Спека".