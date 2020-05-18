Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) соблазнила внешним видом

Красотка регулярно публикует горячие снимки в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. В этот раз звезда снова побаловала своих фанатов.

На снимке модель предстала в маленьком оранжевом бикини, которое подчеркнуло ее сочную грудь. Лифчик растянулся по "расплывшейся" груди, и, казалось, что еле на ней держится. Придавали пикантности образу тонкие бретельки.

Трусики звезда натянула выше бедер, чтобы подчеркнуть их округлость. Кассандра растянула ноги, слегка выгнувшись.

Накаченные ножки, тонкая талия и красивый пресс - то, от чего нельзя отвести взгляда.

"Будьте хорошим человеком, даже когда никто не смотрит. 🍊", - подписала Сьенега горячие снимки.

За пять часов пост собрал почти 8000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети писали, что Кассандра всегда великолепна, а ее тело достойно только комплиментов.

"Отпадное тело", - написал один из фанатов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу модели подписаны 859 тысяч пользователей сети, которые активно пишут ей комплименты и ставят лайки.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в голубом бикини, напоминающем лишь крохотные кусочки ткани на ниточках.

Однако, стоит отметить, что тело звезды выглядит просто безупречно.

Стоит отметить, что Кассандра позировала возле бассейна, посреди зеленых растений.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега показала свои идеальные формы. Звезда позировала в белом купальнике с пикантными вырезами.

Купальный наряд приоткрывал виды на самые сочные места и обтягивал невероятные формы.

В частности, была выделена тонкая талия и пышная грудь.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" повертела бедрами в бесстыжем бикини: "Огненная красотка".

Также Politeka писала, что жгучая Кассандра Сьенега из "Playboy" расставила ноги в прозрачном платье без белья: "Жарища".