Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила красою у всьому білому
Зірка опублікувала знімки, згадуючи про час до карантину, передає Politeka.net. На фото Кайлі з'явилася в білій сукні з відкритою спиною, яку обплели товсті лямки.
Видно, що красуня позує без білизни. Спідниця облягла немаленьку п'яту точку моделі.
Кайлі покружляла перед камерою, щоб вигідніше продемонструвати найсоковитіші місця.
Зірка зібрала волосся у високий хвіст, посвітивши блискучими сережками у вухах.
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Макіяж в стилі моделі з пишними віями, ніжними стрілками і помадою нюдового кольору - підкреслив всю красу знаменитості.
За вісім годин пост зібрав майже 26 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі засипали зірку компліментами.
"Бомбезна крихітка", - написав один із них.
Варто відзначити, дані фото Кайлі репостнула у своєму сториз, а опубліковані вони були в іншому аккаунті.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер була одягнена у костюм з теплої плюшевої тканини сірого відтінку.
Вона одягла штани з високою посадкою і топ, який задерла, щоб оголити свій животик. Крім цього, модель спустила лямку топа, оголивши плече.
Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер вбрала короткий топ з довгими рукавами і міні-спідницю.
Вбрання настільки спокусливе, що вигідно підкреслює і зовсім не приховує пишні форми і осину талію дівчини.
Волосся Кайлі завила в легкі хвилі.
Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер наділа обтягуючий комбінезон з напівпрозорої тканини. Особливість цього наряду в тому, що він повністю закрив тіло моделі – від шиї до п'ят. Комбінезон був покритий різними малюнками.
Нагадаємо, що пишногруда Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку в тісному топі: таку красу гріх ховати.
А ще Politeka писала, що зухвала Кайлі Дженнер притиснулася до молодої коханки без білизни: "Дівчатка, скромніше!".
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в тонкій мереживній білизні побешкетувала в ліжку: "Обережно! Гаряче".