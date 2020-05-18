Наймолодша мільярдерка у світі, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила красою у всьому білому

Зірка опублікувала знімки, згадуючи про час до карантину, передає Politeka.net. На фото Кайлі з'явилася в білій сукні з відкритою спиною, яку обплели товсті лямки.

Видно, що красуня позує без білизни. Спідниця облягла немаленьку п'яту точку моделі.

Кайлі покружляла перед камерою, щоб вигідніше продемонструвати найсоковитіші місця.

Зірка зібрала волосся у високий хвіст, посвітивши блискучими сережками у вухах.

Макіяж в стилі моделі з пишними віями, ніжними стрілками і помадою нюдового кольору - підкреслив всю красу знаменитості.

За вісім годин пост зібрав майже 26 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі засипали зірку компліментами.

"Бомбезна крихітка", - написав один із них.

Варто відзначити, дані фото Кайлі репостнула у своєму сториз, а опубліковані вони були в іншому аккаунті.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер була одягнена у костюм з теплої плюшевої тканини сірого відтінку.

Вона одягла штани з високою посадкою і топ, який задерла, щоб оголити свій животик. Крім цього, модель спустила лямку топа, оголивши плече.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер вбрала короткий топ з довгими рукавами і міні-спідницю.

Вбрання настільки спокусливе, що вигідно підкреслює і зовсім не приховує пишні форми і осину талію дівчини.

Волосся Кайлі завила в легкі хвилі.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер наділа обтягуючий комбінезон з напівпрозорої тканини. Особливість цього наряду в тому, що він повністю закрив тіло моделі – від шиї до п'ят. Комбінезон був покритий різними малюнками.

Нагадаємо, що пишногруда Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку в тісному топі: таку красу гріх ховати.

А ще Politeka писала, що зухвала Кайлі Дженнер притиснулася до молодої коханки без білизни: "Дівчатка, скромніше!".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в тонкій мереживній білизні побешкетувала в ліжку: "Обережно! Гаряче".