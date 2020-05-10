Младшая сестра американской звезды Ким Кардашьян, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер восхитила новым образом, который соблазняет буквально с первого взгляда

Как сообщает Politeka.net, Кайли Дженнер, похоже, с приходом весны изменила своей любви к брючным костюмам, комбинезонам и спортивным вещам. 22-летняя красавица все чаще выбирает для выхода в свет мини-платья или экстремально короткие юбки и топы, с помощью которых она привлекает внимание к своим знаменитым формам.

Каждый ее выход в таких нарядах не остается незамеченным. На своей странице в сети Instagram она показала снимок из очередного светского рауда, который она посещала.

Некоторое время назад девушка опубликовала новое фото. Образ самой молодой миллиардерши в мире составили короткий топ с длинными рукавами и мини юбка (пожалуй, любимый вид одежды бизнесвумен). Наряд настолько соблазнительный, что выгодно подчеркивает и совсем не скрывает пышные формы и осиную талию девушки.

Волосы Кайли завила в легкие волны, не забыла она и о своем фирменном макияже в натуральных тонах. Образ дополнили прозрачные туфли на шпильках и ультрамодная сумочка-клатч нежного пудрового оттенка.

Когда смотришь на снимок так и хочется сказать: "Такую красоту грех прятать", "Красотка сводит с ума".

Пользователи сети не смогут прокомметировать снимок и оставить свои комментарии под ним, ведь пышнотелая красотка показала его в своем Instagram-Stories.

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