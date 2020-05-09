Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер устроила съемку со своей подругой в жарком виде

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, похвасталась пикантными кадрами с подругой. Новая фотосессия произвела яркое впечатление на поклонников, которые написали множество комментариев, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз Кайли Дженнер снялась в откровенной фотосессии для французского бренда Jacquemus с коллегой. На одном из фото девушка позировала слишком близко к модели Анастасии Караниколау, знаменитости стояли в прозрачных нарядах на лестнице.

Сама Кайли была в розовом платье на голое тело, прикрывая обнаженные части тела рукой, ведь она была без белья. А вот ее подруга была в таком же наряде, но желтого цвета.

Также свой образ дополнила Кайли розовыми босоножками с блестящим каблуком. Фанаты тут же восхитились новым кадром и наперебой комментировали ее жаркий вид, однако некоторые посоветовали девушкам быть скромнее.

Отметим, девушка стала самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно именно благодаря косметической продукции. Похоже, интерес к ней растет, поэтому она старается представлять рекламные фотосессии в самых разных образах.

Звезда позировала с влажными волосами и привычным макияжем удивила жарким фото без белья. Девушка едва ли прикрылась такой же чуть влажной тканью нежно-розового оттенка и держала в руках одну из своих косметических новинок. Под фото звезды, которое она сама до этого выложила на своей странице, ей тут же отметили, что сейчас она выглядит "еще сочнее, чем прежде".

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