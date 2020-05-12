Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала необычный домашний кадр

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, любит эпатировать поклонников домашними снимками, кадрами из фотосессий, а также снимками, сделанными во время ее отдыха. В этот раз девушке удалось сразить сеть фото, на котором Кайли позировала в одном лишь кружевном белье, пишет Politeka.net.

Девушка, также, как и ее старшая сестра Ким Кардашьян, может похвастаться пышными и довольно привлекательными формами. Она любит баловать себя косметикой, часто меняет цвет волос и носит самые разноцветные парики.

На новом черно-белом кадре Дженнер впечатлила видом в кружевном белье, позируя в мягкой постели. Девушка при этом засветила лишь верхнюю часть - лифчик, прикрывший ее пышные размеры. На лице Кайли, как и всегда, стильный макияж, а волосы аккуратно завязаны. Фанаті тут же написали, что снимок "очень горячий, следует біть осторожными".

До этого модель в бежевом боди с тонкими лямками и едва заметным узором на груди покорила сияющим видом. Девушка позировала с аккуратным макияжем с акцентом на ее темно-карие глаза. Светлая ткань боди выгодно подчеркнула загорелую кожу знаменитости.

Волосы же Кайли оставила роспущенными, оставив те безо всяких укладок и заколок. Поклонники уже не раз отмечали в профиле звезды, что она является "самой горячей моделью". Отметим, ранее сама Ким Кардашьян появлялась в таком же боди, как и у Кайли.

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