Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер поразила красотой во всем белом

Звезда опубликовала снимки, вспоминая о времени до карантина, передает Politeka.net. На фото Кайли предстала в белом платье с открытой спиной, которую оплели толстые лямки.

Видно, что красотка позирует без белья. Юбка обтянула немаленькую пятую точку модели.

Кайли повертелась перед камерой, чтобы выгоднее продемонстрировать самые сочные места.

Звезда собрала волосы в высокий хвост, посветив блестящими серьгами в ушах.

Макияж в стиле модели с пышными ресницами, нежными стрелками и помадой нюдового цвета - подчеркнул всю красоту знаменитости.

За восемь часов пост собрал почти 26 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети засыпали звезду комплиментами.

"Бомбезная крошка", - написал один из них.

Стоит отметить, данные фото Кайли репостнула в своем сториз, а опубликованы они были в другом аккаунте.

Напомним, Кайли Дженнер была одета в костюм из теплой плюшевой ткани серого оттенка.

Она надела штаны с высокой посадкой и топ, который задрала, чтобы оголить свой животик. Кроме этого, модель спустила лямку топа, оголив плечо.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер надела короткий топ с длинными рукавами и мини-юбку.

Наряд настолько соблазнительный, что выгодно подчеркивает и совсем не скрывает пышные формы и осиную талию девушки.

Волосы Кайли завила в легкие волны.

Напомним также, что Кайли Дженнер надела обтягивающий комбинезон из полупрозрачной ткани. Особенность этого наряда в том, что он полностью закрыл тело модели – от шеи до пяток. Комбинезон был покрыт различными рисунками.

Напомним, что пышногрудая Кайли Дженнер вышла на прогулку в тесном топе: такую красоту грех прятать.

А еще Politeka писала, что дерзкая Кайли Дженнер прижалась к молодой подружке без белья: "Девочки, скромнее!".

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в тонком кружевном белье пошалила в постели: "Осторожно! Горячо".