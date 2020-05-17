Молода мільярдерка і одна з найбільш високооплачуваних моделей Кайлі Дженнер показала спокусливе фото, яке відразу позбавляє спокою

Як повідомляє Politeka.net нещодавно 22-річна Кайлі обійшла Марка Цукерберга і стала наймолодшою мільярдеркою в світі. Звання прийшло до неї через її компанію з виробництва косметики, дівчина постійно показує новинки зі своєї компанії на сторінці в Instagram.

Не забуває вона й про спокусливі кадри. Так, на сторінці красуні в мережі Instagram з'явилися знімки в гарячому способі, який підкреслює красу її апетитних форм.

На нових знімках красуня позує в джинсах з високою посадкою, кросівках і коротенькому топіку. Наряд акцентує увагу на пишних стегнах і грудях Дженнер. При цьому помітно, що Кайлі вважала за краще не носити нижньої білизни під крихітний топ. Її волосся розпущене по плечах, а на її обличчі макіяж в нюдових кольорах.

Вона позує в півоборота, стоячи під променями сонця. Її голова повернена до камери, на губах лагідна усмішка.

Користувачі мережі зраділи новим фото на сторінці своєї улюблениці, тому залишили безліч коментарів під її знімками. Вони вихваляли її зовнішній вигляд і запитували, де вона придбала таку одяг.

"Милашка", "Виглядає непогано", "Прекрасні джинси 💕 А як круто обтягують, просто принадність", "Дуже хороша", "Так повинні виглядати мамині джинси 😂 ", "Переплюнула Кардашьян😍🤩 ", "Незабутнє видовище".

Нагадаємо, що пишногруда Кайлі Дженнер вийшла на прогулянку в тісному топі: таку красу гріх ховати.

А ще Politeka писала, що зухвала Кайлі Дженнер притиснулася до молодої подружки без білизни: "Дівчатка, скромніше!".

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер в тонкій мереживній білизні побешкетувала в ліжку: "Обережно! Гаряче".