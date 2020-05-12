Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала незвичайний домашній кадр

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, любить дивувати шанувальників домашніми знімками, кадрами з фотосесій, а також знімками, зробленими під час її відпочинку. На цей раз дівчині вдалося вразити мережу фото, на якому Кайлі позувала в одному лише мереживній білизні, пише Politeka.net.

Дівчина, також, як і її старша сестра Кім Кардашьян, може похвалитися пишними і досить привабливими формами. Вона любить балувати себе косметикою, часто змінює колір волосся і носить різнокольорові перуки.

На новому чорно-білому кадрі Дженнер вразила видом в мереживній білизні, позуючи в м'якій постелі. Дівчина при цьому засвітила лише верхню частину - ліфчик, прикрив її пишні розміри. На обличчі Кайлі, як і завжди, стильний макіяж, а волосся акуратно зав'язані.

До цього модель в бежевому боді з тонкими лямками і ледь помітним візерунком на грудях скорила сяючим виглядом. Дівчина позувала з акуратним макіяжем з акцентом на її темно-карі очі. Світла тканина боді вигідно підкреслила засмаглу шкіру знаменитості.

Волосся Кайлі залишила роспущенными, залишивши ті без всяких укладок і шпильок. Шанувальники вже не раз відзначали в профілі зірки, що вона є "гарячою моделлю". Зазначимо, раніше сама Кім Кардашьян з'являлася в такому ж боді, як і у Кайлі.

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