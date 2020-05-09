наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер влаштувала зйомку зі своєю подругою в жаркому вигляді

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, похвалилася пікантними кадрами з подругою. Нова фотосесія справила яскраве враження на прихильників, які написали безліч коментарів, пише Politeka.net.

Так, в цей раз Кайлі Дженнер знялася у відвертій фотосесії для французького бренду Jacquemus з колегою. На одному з фото дівчина позувала занадто близько до моделі Анастасії Караниколау, знаменитості стояли в прозорих шатах на сходах.

Сама Кайлі була в рожевій сукні на голе тіло, прикриваючи оголені частини тіла рукою, адже вона була без білизни. А от її подруга була в такому ж вбранні, але жовтого кольору.

Також доповнила свій образ Кайлі рожевими босоніжками з блискучим каблуком. Фанати одразу ж захопилися новим кадром і навперебій коментували її жаркий вигляд.

Зазначимо, дівчина стала наймолодшою у світі мільярдеркою, яка заробила свій стан самостійно саме завдяки косметичної продукції. Схоже, інтерес до неї зростає, тому вона намагається представляти рекламні фотосесії в самих різних образах.

Зірка позувала з вологим волоссям і звичним макіяжем здивувала жарким фото без білизни. Дівчина ледь прикрилася такий же трохи вологою тканиною ніжно-рожевого відтінку і тримала в руках одну з своїх косметичних новинок. Під фото зірки, яке вона сама до цього виклала на своїй сторінці, їй відразу ж відзначили, що зараз вона виглядає "ще соковитіше, ніж раніше".

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