Молодая миллиардерша и одна из самых высокооплачиваемых моделей Кайли Дженнер показала соблазнительное фото, которое сразу лишает покоя

Как сообщает Politeka.net, недавно 22-летняя Кайли обошла Марка Цукерберга и стала самой молодой миллиардершей в мире. Звание пришло к ней из-за ее компании по производству косметики, девушка постоянно показывает новинки из своей компании на странице в Instagram.

Не забывает она и о соблазнительных кадрах. Так, на странице красотки в сети Instagram появились снимки в горячем образе, который подчеркивает красоту ее аппетитных форм.

На новых снимках красотка позирует в джинсах с высокой посадкой, кроссовках и коротеньком топике. Наряд акцентирует внимание на пышных бедрах и груди Дженнер. При этом заметно, что Кайли предпочла не носить нижнего белья под крохотных топ. Ее волосы распущены по плечам, а на ее лице макияж в нюдовых цветах.

Она позирует в полоборота, стоя под лучами солнца. Ее голова повернута к камере, на губах ласковая улыбка.

Пользователи сети обрадовались новым снимках на странице своей любимицы, поэтому оставили множество комментариев под ее снимками. Они восхваляли ее внешний вид и спрашивали, где она приобрела такую одежду.

"Милашка", "Смотрится неплохо", "Прекрасные джинсы 💕 А как круто обтягивают, просто прелесть", "Слишком хорошенькая", "Так должны выглядеть мамины джинсы 😂 ", "Переплюнула Кардашьян😍🤩 ", "Незабываемое зрелище".

Напомним, что пышногрудая Кайли Дженнер вышла на прогулку в тесном топе: такую красоту грех прятать.

А еще Politeka писала, что дерзкая Кайли Дженнер прижалась к молодой подружке без белья: "Девочки, скромнее!".

Также Politeka сообщала, что Кайли Дженнер в тонком кружевном белье пошалила в постели: "Осторожно! Горячо".