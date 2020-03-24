Молодая миллиардерша Кайли Дженнер порадовала поклонников пикантным снимком с отдыха на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Жаль, что это не я прямо сейчас», - коротко говорится в сообщении.

На опубликованном снимке видно звезду, которая сидит на стуле в мини-бикини просто на стуле, прикрывая роскошные формы руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, так выглядит наслажденье», «идеальный вид. Мне бы сейчас туда», «роскошное тело», «вау, вот это бомбы», - пишут они.

До этого мы писали, что одна из самых молодых и состоятельных женщин мира Кайли Дженнер удивила своих поклонников классическим образом

Самая молодая миллиардерша в мире, как и большинство, людей сейчас остерегается коронавирусной инфекции и больше проводит времени дома. 22-летняя красавица-артистка предстала перед поклонниками на сей раз именно дома, сидя в кресле у зеркала и в обтягивающем ее пышные формы наряде.

Младшая из семейства Кардашьян была в строгом темном наряде, вероятно, обтягивающем платье в пол и под горло, как водолозка, звезда сети и ТВ спросила у своих поклонников о предпочтениях в фильмах, а те наперебой стали ей предлагать различные варианты из того, что можно посмотреть. Также фолловеры комментировали внешность Кайли, называя ее "настоящей красавицей, "пантерой" и "умницей" и отметили, что ее сдержанный образ приятно удивил.

Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.

Как сообщала Politeka, Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.