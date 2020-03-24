Молодая миллиардерша Кайли Дженнер порадовала поклонников пикантным снимком с отдыха на море
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Жаль, что это не я прямо сейчас», - коротко говорится в сообщении.
На опубликованном снимке видно звезду, которая сидит на стуле в мини-бикини просто на стуле, прикрывая роскошные формы руками. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Боже, так выглядит наслажденье», «идеальный вид. Мне бы сейчас туда», «роскошное тело», «вау, вот это бомбы», - пишут они.
До этого мы писали, что одна из самых молодых и состоятельных женщин мира Кайли Дженнер удивила своих поклонников классическим образом
Самая молодая миллиардерша в мире, как и большинство, людей сейчас остерегается коронавирусной инфекции и больше проводит времени дома. 22-летняя красавица-артистка предстала перед поклонниками на сей раз именно дома, сидя в кресле у зеркала и в обтягивающем ее пышные формы наряде.
Младшая из семейства Кардашьян была в строгом темном наряде, вероятно, обтягивающем платье в пол и под горло, как водолозка, звезда сети и ТВ спросила у своих поклонников о предпочтениях в фильмах, а те наперебой стали ей предлагать различные варианты из того, что можно посмотреть. Также фолловеры комментировали внешность Кайли, называя ее "настоящей красавицей, "пантерой" и "умницей" и отметили, что ее сдержанный образ приятно удивил.
Напомним, бесстыжая Кайли Дженнер посветила своим богатством на песке.
Как сообщала Politeka, Дженнер разделась и засветила самые аппетитные места.
Также Politeka писала, что Дженер показала аппетитные места в прозрачном платье.