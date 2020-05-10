Молодша сестра американської зірки Кім Кардашьян, модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер захопила новим образом, який спокушає буквально з першого погляду

Як повідомляє Politeka.net Кайлі Дженнер, схоже, з приходом весни змінила своїй любові до брючних костюмів, комбінезонів та спортивних речей. 22-річна красуня все частіше вибирає для виходу в світ міні-сукні або екстремально короткі спідниці і топи, з допомогою яких вона привертає увагу до своїх знаменитих форм.

Кожен її вихід у таких нарядах не залишається непоміченим. На своїй сторінці у мережі Instagram вона показала знімок з чергового світського рауда, який вона відвідувала.

Деякий час тому дівчина опублікувала нове фото. Образ наймолодшої мільярдерки у світі склали короткий топ з довгими рукавами і міні спідниця (мабуть, улюблений вид одягу бізнесвумен). Наряд настільки спокусливий, що вигідно підкреслює і зовсім не приховує пишні форми і осину талію дівчини.

Волосся Кайлі завила в легкі хвилі, не забула вона і про свій фірмовий макіяж в натуральних тонах. Образ доповнили прозорі туфлі на шпильках і ультрамодна сумочка-клатч ніжного пудрового відтінку.

Коли дивишся на знімок так і хочеться сказати: "Таку красу гріх ховати", "Красуня зводить з розуму".

Користувачі мережі не зможуть прокоментувати знімок і залишити свої коментарі під ним, адже пишнотіла красуня показала його в своєму Instagram-Stories.

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