Знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, вразила спокусливим знімком

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі виграла престижний бразильський конкурс Міс Бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Маючи за плечима титул кращої попи Бразилії Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

Сьогодні на Instagram Сьюзі підписано близько 2 млн. фанатів, які залишають безліч коментарів та лайків під знімками красуні. Нове фото не стало виключенням з правил. На ньому пекуча брюнетка розмістилася на ліжку в одній лише білизні.

Так на честь свого дня народження дівчина вирішила порадувати шанувальників гарячими кадрами. На них вона позує посеред спальні, розташувавшись на ліжку. При цьому дівчина стоїть на четвереньках, спокусливо вигнувши п'яту точку. На ній жовта мереживна білизна, яка не приховує її апетитних форм. Родзинкою одного з знімків стало те, що Сьюзі відкривши рот, поїдає цукерки.

Користувачі мережі прийшли в невимовний захват від привабливих фото. Вони відразу ж почали засипати володарку найкрасивіших сідниць безліччю компліментів. Інші залишили під знімком свої побажання.

"Вітаємо кошеня🍾", "Ти сама солодка❤️", "Прекрасна богиня", "Королева 😍😍😍", "Божественна ..... красива", " Вітаю мамо, ти королева", " 💖завжди жарко", "Так би й з'їв. Ви дуже гарна прям богиня".

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