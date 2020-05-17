Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала бездоганну фігуру на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Засмага лише на фільтрі», - коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Омович позує в крихітному білизна, поверх якого вирішила накинути халат.
Гаряча Ратаковськи посвітила апетитними "булочками" перед пухнастим другом: "Нереальна"
Інтимний секрет Кейт Міддлтон розкритий, у Єлизавети II про це знають: "Вона не має права..."
Олена Зеленська закликала українців скромніше жити і поплатилася: «Люди і так виживають»
У Пенсійному фонді зробили термінову заяву, що треба знати українцям: "Виплати за травень..."
На іншому знімку модель вже на природі в міні-сукню, яка оголює її розкішні форми.
Також зірка поділилася знімками, де вона позує в чорному вбранні, елегантно його приспустивши. Тому в кадр потрапило не тільки ідеальне тіло Омович, а її груди.
Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, адже кадрами вона поділилася в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, українська модель Олена Омович влаштувала зухвалу постільну фотосесію в нижній білизні.
Модель, відома в мережі як «українська Кардаш'ян», примудряється влаштовувати нові фотосесії навіть в умовах самоізоляції. Зараз вона відпочиває в спа-готелі в Одесі зі своїм коханим і регулярно публікує в Instagram нові знімки звідти.
Красуня поділилася новими фотографіями зі свого номера в готелі. На них Омович лежить на ліжку в спокусливому червоному білизна, що складається з стрінгів і оригінального бюстгальтера у вигляді зав'язок на грудях.
Нагадаємо, грудаста українська Кардаш'ян розбурхала оголеним тілом в одних трусиках.
Як повідомляла Politeka, українська Кардаш'ян в напівпрозорому боді показала свого звіра.
Також Politeka писала, що гаряча українська Кардаш'ян зняла білизну і показала соковите.