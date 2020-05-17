Вона знає толк в сміливих позах

Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала бездоганну фігуру на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Засмага лише на фільтрі», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Омович позує в крихітному білизна, поверх якого вирішила накинути халат.

На іншому знімку модель вже на природі в міні-сукню, яка оголює її розкішні форми.

Також зірка поділилася знімками, де вона позує в чорному вбранні, елегантно його приспустивши. Тому в кадр потрапило не тільки ідеальне тіло Омович, а її груди.

Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, адже кадрами вона поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, українська модель Олена Омович влаштувала зухвалу постільну фотосесію в нижній білизні.

Модель, відома в мережі як «українська Кардаш'ян», примудряється влаштовувати нові фотосесії навіть в умовах самоізоляції. Зараз вона відпочиває в спа-готелі в Одесі зі своїм коханим і регулярно публікує в Instagram нові знімки звідти.

Красуня поділилася новими фотографіями зі свого номера в готелі. На них Омович лежить на ліжку в спокусливому червоному білизна, що складається з стрінгів і оригінального бюстгальтера у вигляді зав'язок на грудях.

Нагадаємо, грудаста українська Кардаш'ян розбурхала оголеним тілом в одних трусиках.

Як повідомляла Politeka, українська Кардаш'ян в напівпрозорому боді показала свого звіра.

Також Politeka писала, що гаряча українська Кардаш'ян зняла білизну і показала соковите.