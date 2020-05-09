Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала пышные объемы

На фото Омович позирует в голубом платье с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Алена забыла о белье и выгнула спинку, чтобы показать свою главную гордость, которая еле влезла в ткань. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить идеальный вид снизу Омович или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что Алена опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала необычную себя в красном.

На фото Омович позировала в штанах, пиджаке и топе яркого красного цвета. В руках она держала газировку от известной сети фастфуда, а рядом на ступеньках можно увидеть черную сумочку. Образ Алена дополнила черными туфлями на большой шпильке. Модель соблазнительно присела и показала свое лицо в профиль. Фото получилось довольно дерзким и соблазнительным.

Сообщалось, что украинская модель Алена Омович похвасталась стройной фигурой в спортивном костюме.

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию серией кадров в спортивном костюме, который выгодно подчеркнул фигуру звезды.

Напомним, соблазнительная украинская Кардашьян показала свою красоту в кружевном белье

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян разделась и показала пикантные развлечения в спальне

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