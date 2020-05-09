Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру в полупрозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, на снимке Омович позирует в полупрозрачном боди, демонстрируя элегантные изгибы. Рядом с ней виднеется собака.

На другом снимке модель присела, показывая не только одежду, а и свои идеальные ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вау, космос», «какие изгибы – загляденье», «вот это тигрица», «огонь», «красивые бомбочки», «люблю тебя! Особенно когда ты в таких нарядах», - пишут они.

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На фото Омович позирует в голубом платье с открытыми плечами. Можно сразу заметить, что Алена забыла о белье и выгнула спинку, чтобы показать свою главную гордость, которая еле влезла в ткань.

Фанаты не смогли оценить идеальный вид снизу Омович или написать комментарии под публикацией. Все из-за того, что Алена опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет.

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