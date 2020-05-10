Известная модель Алена Омович, которую называют украинской версией Ким Кардашьян, показала свою фигуру во всей красе

Звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм откровенное фото, передает Politeka.net. Красотка осталась в одних трусиках и коротком топе с надписью «Marvel». Девушка подкатила футболку таким образом, чтобы ее огромная грудь выглядывала из-под нее. На фото прекрасно видно идеальный пресс девушки и соблазнительные изгибы тела.

Стоит отметить, что на этом фото модель немного по-другому отфотошопили, в результате чего она стала выглядеть немного по-другому.

«Marvel или DC?», - подписала пост Омович.

За 40 минут пост модели собрал более 7 тысяч лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Какой свет, какое фото!», «Не похожа на себя», «На этом фото очень красивая, идёт такой макияж», «Супер», «Богиня», «Шикарная», «Так красиво», «Это супер герой!», «Ты кайф», «Детка ты чертовски привлекательна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алена Омович, которую называли украинской Кардашьян, показала горячее фото, на котором она была в штанах, пиджаке и топе яркого красного цвета. Образ звезда дополнила черными туфлями на большой шпильке. Модель присела таким образом, чтобы ее фото выглядело очень соблазнительно.

Напомним, что Омович показала свою красоту в кружевном белье: "Еле вместились".

Как писала Politeka, Омович сняла белье и показала самое сочное: снизу еще лучше.

Также Politeka писала, что Омович вышла на балкон и показала слишком много: зрелище не для слабаков.