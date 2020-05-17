Відома модель Демі Роуз показала спокусливий образ практично без одягу

На фото Демі позує в піджаку і чорних трусиках. Красуня залишила волосся розпущеним, а одяг розстебнула, щоб показати соковите. Під грубою тканиною можна побачити пишні форми красуні, які залишилися без бюстгальтера. На другому знімку Роуз показала п'яту точку, яка практично не була прихована трусиками. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Закриття", - лаконічно підписала кадр Роуз.

Фанати поставили майже чверть мільйона лайків під публікацією і написали безліч коментарів, в яких вихваляли красу дівчини.

Повідомлялося, що модель Демі Роуз показала ідеальні вигини під час фотосесії у новому купальнику.

Знаменита модель, яку часто називають британської Кардашьян, поділилася сонячним фото в модному купальнику з тонкими зав'язками і доповнила свій образ такого ж відтінку, що і купальник, квіткою. Томна поза зірки не залишила фанатів байдужими.

Раніше ми повідомляли, що фігуриста модель Демі Роуз поділилася розкішним знімком, показавши сою головну гордість у всій красі.

«Я повернулася до холодного віджиму соку під час цієї самоізоляції. Вони низькокалорійний і багатий поживними речовинами», - красуня поділилася секретом своєї стрункої фігури.

Нагадаємо, соковита Демі Роуз ледве уместила пишні скарби у занадто відвертому вбранні

А ще Politeka писала, що соковита Демі Роуз ледве уместила пишні скарби у занадто відвертому вбранні

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