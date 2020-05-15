Известная модель Деми Роуз показала пышную грудь в максимально жарком ракурсе

На кадрах Роуз показала себя в белом топе и розовом белье. Девушка снимала себя на телефон и демонстрировала пышную грудь в огромном декольте сверху. Образ красавица дополнила косичками, которые лежали на бюсте. Фото получилось очень соблазнительным и возбуждающим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не написали комментариев и не ставили лайки под публикацией. Все из-за того, что Деми выбросила их в сторис Инстаграм, где нет подобных функций, но так и хочется написать: "Вид сверху божественный".

Ранее мы сообщали, что известная британская модель Деми Роуз, которая прославилась своими красивыми формами, опубликовала новые горячие снимки.

Так, недавно звезда опубликовала новые сториз, представ в крохотном и ярком купальнике.

Красотка позировала в маленьких трусиках и облегающем топе. На одном фото Деми легла на гамак, согнув стройную ножку в колене.

Роуз закрыла глаза, сверкнув черными пышными ресницами. На пухлых губах можно заметить сочный блеск.

Сообщалось, что модель Деми Роуз показала идеальное тело во время фотосессии в золотом бикини

Так, в этот раз знаменитость показала загорелое тело в золотистом бикини, полностью расшитое блестками и маленькими камушками. При этом видно, что волосы знаменитости чуть влажные, будто она только вышла из воды.

Напомним, горячая Деми Роуз еле втиснула свой необъятный бюст в тесный топ

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