Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала новые горячие кадры из последней фотосессии

Девушка является одной из самых знаменитых моделей, которые покоряют социальные сети. Знаменитости с легкостью удалется привлекать внимание к себе благодаря стильным фото и видеозаписям. Фитнес-модель не боится также экспериментировать и появляется в новых образах. Этот раз не стал исключением, сообщает Politeka.

В этот раз девушка примерила соблазнительный наряд и позировала у машины, делая вид, что активно ею занимается и что-то чинит. Дерзкий вид впечатлил поклонников:

«У кого-нибудь есть какие-нибудь перемычки?», - шутливо поинтересовалась девушка.

Вот что ответили пользователи:

«Респект 🤘», «Этот взгляд это все 😍😍», «Соблазнились не только фанаты», «Машина горячее тебя», «Как ты такая идеальная?», «Мне всегда нравится держать их под задним сидением моего грузовика, и я уверен, что они все еще там», «Да. Мне нужно местоположение, хотя @sommerray», «ты ангел, мисс Соммер, Рэй», «О, ты такая красивая!».

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

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