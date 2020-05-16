Американська модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників, з'явившись перед камерою в прозорій білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Настрій грати в одягалки», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Речфорд позує в прозорій білизні, демонструючи елегантні вигини. Як можна помітити, модель перефарбувала волосся у білий колір, а на голові у неї видніється рожевий капелюх.

Незважаючи на красу знімка, її шанувальники були безмовні – знімком вона поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, відома фітнес-модель Ебігейл Речфорд вирішила розповісти, як проводить самоізоляцію. Красуня опублікувала архівне фото, на якому постала в пікантній позі.

Ебі позувала в леопардовому обтягуючому боді, яке підкреслило її пишний бюст і оголила пружні сідниці.

Зірка нахилилася, виставивши п'яту крапку у всій красі. Доповнили образ аксесуари.

Модель зробила макіяж з акцентом на пухкі губи і дивилася з-під пишних вій.

"Цей день в минулому році 😩 Я нарешті-то знімаю новий контент в ці вихідні і повертаюся до своєї роботи 💃🏻 Я готую більше, ніж коли-небудь, відпочиваю, дивлюся свої улюблені телешоу і просто намагаюся витягти максимум з цього кошмару 💆🏻‍♀️ Сподіваюся, ви всі в безпеці 💗 СДМ прямо зараз ?? Коментар нижче 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ￼", - підписала кадр красуня.

Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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