Американская модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников, представ перед камерой в прозрачном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Настроение играть в одевалки», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в прозрачном белье, демонстрируя элегантные изгибы. Как можно заметить, модель перекрасила волосы в белый цвет, а на голове у нее виднеется розовая шляпа.

Несмотря на красоту снимка, ее поклонники были безмолвны – снимком она поделилась в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд решила рассказать, как проводит самоизоляцию. Красотка опубликовала архивное фото, на котором предстала в пикантной позе.

Эби позировала в леопардовом обтягивающем боди, которое подчеркнуло ее пышный бюст и оголило упругие ягодицы.

Звезда наклонилась, выставив пятую точку во всей красе. Дополнили образ аксессуары.

Модель сделала макияж с акцентом на пухлые губы и смотрела из-под пышных ресниц.

"Этот день в прошлом году 😩 Я наконец-то снимаю новый контент в эти выходные и возвращаюсь к своей работе 💃🏻 Я готовлю больше, чем когда-либо, отдыхаю, смотрю свои любимые телешоу и просто пытаюсь извлечь максимум из этого кошмара 💆🏻‍♀️ Надеюсь, вы все в безопасности 💗 ВДМ прямо сейчас ?? Комментарий ниже 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼 ￼", - подписала кадр красотка.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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