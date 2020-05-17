Известная модель Ана Чери показала соблазнительные формы в прозрачной ткани

На фото Ана позирует в платье из сеточки и короной на голове. Волосы у красотки были распущены в этот раз. Чери на первом фото стояла и показала себя в профиль, а на втором - соблазнительно легла на шелка и закрыла глаза от удовольствия. Фотографии получились соблазнительными и возбуждающими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Как оказалось, у красотки сегодня день рождения. Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали множество поздравлений, отмечая красоту модели.

Ранее мы сообщали, что Ана Чери не удержала собственные формы в крошечном лифчике.

Так, в этот раз знаменитость решила показать один из ярких кадров, сделанных во время съемок в модном купальнике со змеиным принтом. Девушка знает, как удачно подчеркнуть свои достоинства, но при этом оставляет скрытыми интимные участки тела.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала яркое вечернее фото в стильном платье.

Так, в этот раз молодая фитнес-модель похвасталась вечерним образом в стильном вечернем платье с довольно глубоким и смелым декольте. Девушка удивила поклонников редким кадром, сделанным не во время пляжной фотосессии. Как известно, в последнее время на странице Аны и на ее фан-страницах появляются исключительно кадры из летних фотосессий и только в купальниках.

Напомним, пышногрудая Ана Чери показала свои "дыньки" на постели

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