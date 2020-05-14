Известная модель Ана Чери показала новую порцию соблазнительных кадров

В этот раз Ана позировала в оранжевом топе и трусиках. Девушка стояла возле панорамного окна и показывала пятую точку максимально близко к камере. На втором фото Чери развернулась к камере лицом и потянула за трусики, показывая соблазнительные формы. Стоит отметить, что декольте у красавицы тоже не промах - почти ничего не скрыло. Кадры вышли горячими и соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оранжевый, ты рад, что сегодня горбатый день?", - подписала фото Чери.

"Чудесно", "Великолепный", "Очень красиво", "Теперь я делаю", "О, Боже мой", "Горячая", "Румяные булочки".

Ранее мы сообщали, что известная модель Ана Чери прогулялась на улице и показала свои соблазнительные формы.

На фото Ана стоит в сапогах и коротеньком платье, а образ дополнила шляпкой. Красавица стояла спиной к камере и светила пятой точкой, которая оказалась почти не прикрытой. Чери улыбалась на фото и радовалась ветреному дню, который задрал наряд и засветил самое пикантное.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала яркое вечернее фото в стильном платье.

Так, в этот раз молодая фитнес-модель похвасталась вечерним образом в стильном вечернем платье с довольно глубоким и смелым декольте. Девушка удивила поклонников редким кадром, сделанным не во время пляжной фотосессии.

Напомним, бесшабашная Ана Чери засветила самое сокровенное в «дырявом» топике

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