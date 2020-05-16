Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала себе зовсім без одягу

На фото Сьюзі сидить на тренажері, розсунувши ноги. Рукою вона прикрила соковите між ними, а другий праву грудь. Другий "персик" довелося закривати волоссям, які з нього звисали. Красуня позувала для обкладинки популярного журналу Playboy. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати залишили кадр без коментарів та лайків. Все із-за того, що Сьюзі викинула його в сторіс Инстаграма, де немає інструментів для цього.

Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала, за що одержала гучний титул.

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, вирішила поділитися новим жарким кадром, на якому блиснула п'ятою точкою в крихітному білизна. Дівчина в черговий раз здивувала незвичайним фото в чорно-білій обробці, викликавши бурю в мережі.

Повідомлялося, що відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка володіє титулом "Міс Бум-Бум", показала свої вигини в незвичайній позі.

На фото Сьюзі стала на коліна і нагнулася вперед, простягаючи руки до камери. Кортес для фото вибрала червону нижню білизну, яке виявилося дуже маленьким. На фото можна легко оцінити об'ємну п'яту точку, а також груди дівчини.

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