Відома модель Сьюзі Кортес, яка двічі отримала титул за найкрасивіші сідниці в світі, показала себе зовсім без одягу
На фото Сьюзі сидить на тренажері, розсунувши ноги. Рукою вона прикрила соковите між ними, а другий праву грудь. Другий "персик" довелося закривати волоссям, які з нього звисали. Красуня позувала для обкладинки популярного журналу Playboy. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати залишили кадр без коментарів та лайків. Все із-за того, що Сьюзі викинула його в сторіс Инстаграма, де немає інструментів для цього.
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Раніше ми повідомляли, що знаменита модель Сьюзі Кортес, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, показала, за що одержала гучний титул.
Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, вирішила поділитися новим жарким кадром, на якому блиснула п'ятою точкою в крихітному білизна. Дівчина в черговий раз здивувала незвичайним фото в чорно-білій обробці, викликавши бурю в мережі.
Повідомлялося, що відома бразильська модель Сьюзі Кортес, яка володіє титулом "Міс Бум-Бум", показала свої вигини в незвичайній позі.
На фото Сьюзі стала на коліна і нагнулася вперед, простягаючи руки до камери. Кортес для фото вибрала червону нижню білизну, яке виявилося дуже маленьким. На фото можна легко оцінити об'ємну п'яту точку, а також груди дівчини.
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