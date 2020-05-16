Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер показала яскраве фото, на якому позувала зі своєю сестрою

Дівчина, яка раніше учасницею реаліті-шоу «Сімейство Кардашьян» і засновницею власного косметичного бренду, порадувала фанатів новим кадром з сестрою - Кендалл Дженнер. Обидві знаменитості на представленому фото виглядали щасливо і позували в однакових топах, пише Politeka.net.

Так, молода модель Кайлі разом з сестрою Кендалл захопили своїми образами, примірявши коротенькі білі топи і позуючи з однаковим нюдовым макіяжем. Дівчата, як відомо, є любительницами стильного макіяжу з ухилом на природність, незважаючи на те, що сімейство Кардашьян славиться любов'ю до уколів краси та пластики.

Обидві моделі виглядали яскраво і стильно, тому фанати не змогли пройти повз, написавши множинні слова похвали в адресу спекотних красунь.

До цього Кім Кардашьян поділилася разом з Кайлі Дженнер жаркими образами, всполошив мережу.

Знамениті сестри-моделі є одними з найбільш знаменитих і популярних красунь шоу-бізнесу. Дівчата займаються власним бізнесом, презентують колекції одягу і косметики, приміром, Кайлі стала наймолодшим бизнессменом мільйонером у світі, тоді як її старша сестра придбала популярність завдяки своїй незвичайній зовнішності в світі моделінгу.

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