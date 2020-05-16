Самая молодая миллиардерша, модель, бизнесвумен Кайли Дженнер показала яркое фото, на котором позировала со своей сестрой

Девушка, являющаяся ранее участницей реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницей собственного косметического бренда, порадовала фанатов новым кадром с сестрой - Кендалл Дженнер. Обе знаменитости на представленном фото выглядели счастливо и позировали в одинаковых топах, пишет Politeka.net.

Так, молодая модель Кайли вместе с сестрой Кендалл восхитили своими образами, примерив коротенькие белые топы и позируя с одинаковым нюдовым макияжем. Девушки, как известно, являются любительницами стильного макияжа с уклоном на естественность, несмотря на то, что семейство Кардашьян славится любовью к уколам красоты и пластике.

Обе модели выглядели ярко и стильно, поэтому фанаты не смогли пройти мимо, написав множественные слова похвалы в адрес жарких красоток и заявив, что им всегда так хочется видеть звезд.

До этого Ким Кардашьян поделилась вместе с Кайли Дженнер жаркими образами, всполошив сеть.

Знаменитые сестры-модели являются одними из самых знаменитых и популярных красавиц шоу-бизнеса. Девушки занимаются собственным бизнесом, презентуют коллекции одежды и косметики, к примеру, Кайли стала самым молодым бизнессменом миллионером в мире, тогда как ее старшая сестра приобрела популярность благодаря своей необычной внешности в мире моделинга.

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