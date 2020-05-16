Відома модель, актриса Емілі Ратаковськи у чорній білизні здивувала сяючим виглядом

Так, знаменита американська супермодель, актриса і підприємниця показала ідеально струнке тіло в чорному мереживній білизні. Дівчині вдалося підкорити фанатів чуттєвим видом без макіяжу і укладок. Схоже, модель вирішила більше часу уделяють відпочинку, оскільки її фото все рідше з'являються в соцсиальных мережах, повідомляє Politeka.net.

На фото можна помітити ідеальну шкіру зірки з легким загаром. Дівчина дійсно виглядає приголомшливо, адже, за словами косметологів, вона регулярно проходить курс ферментотерапии. Дана процедура має лікувальні властивості, а також очищає шкіру і сприяє виробленню колагену і еластину.

Також Емілі часто користується кисневої процедурою процедура Healite. Світлодіодна фототерапія з використанням лазера оновлює верхній шар епідермісу, знімає запалення і омолоджує.

До цього ми повідомляли, що дівчина вирішила більше показувати себе без макіяжу і будь-яких укладок.

На представленому кадрі модель з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто. За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки, а в якості прикрас зірка залишила лише масивні сережки-кільця. За словами фанатів, дівчина завжди виглядає, як "дика кішечка".

"Робота моделлю - дивовижний спосіб заробити гроші і отримати стабільність; з нею до мене прийшла слава, і це було дивно. Слава не була чимось, чого я дійсно чекала чи хотіла - хоча в глибині душі, мабуть, кожна 20-річна дівчинка хоче бути відомою", - розповіла Ратаковски в одному з інтерв'ю, що стосується її роботи моделлю під час спекотних зйомок.

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