Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски в черном белье удивила сияющим видом

Так, знаменитая американская супермодель, актриса и предпринимательница показала идеально стройное тело в черном кружевном белье. Девушке удалось покорить фанатов чувственным видом без макияжа и укладок. Похоже, модель решила больше времени уделяють отдыху, поскольку ее фото все реже появляются в соцсиальных сетях, сообщает Politeka.net.

На фото можно также заметить идеальную кожу звезды с легким загаром. Девушка действительно выглядит потрясающе, ведь, по словам косметологов, она регулярно проходит курс ферментотерапии. Данная процедура обладает лечебными свойствами, а также очищает кожу и способствует выработке коллагена и эластина.

Также Эмили часто пользуется кислородной процедурой процедура Healite. Светодиодная фототерапия с использованием лазера обновляет верхний слой эпидермиса, снимает воспаления и омолаживает. Поклонники очень восхищаются формами звезды, называя их "самыми лучшими" и отмечая идеальность ее кожи.

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На представленном кадре модель с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто. За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".

"Работа моделью - удивительный способ заработать деньги и получить стабильность; с ней ко мне пришла слава, и это было странно. Слава не была чем-то, чего я действительно ждала или хотела - хотя в глубине души, вероятно, каждая 20-летняя девочка хочет быть известной", - рассказала Ратаковски в одном из интервью, касающееся ее работы моделью во время жарких съемок.

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