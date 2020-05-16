Відома українська актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала, як відпочила з подругами

На фото Кошмал сидить у джинсах і футболці в лівому нижньому кутку. Вона в руках тримає келих з напоєм. Вище Євгенії можна побачити і зірку "Кріпачка" - Наталію Денисенко. Красуня скорчила гримасу і поставила келих на голову. Актриса була одягнена в штани і білу блузку. Також на фото присутні ще п'ять дівчат, які посміхалися і позували для кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Після довгого розставання вечір здавався однією миттю. Ці Крихти як ковток свіжого повітря", - написала Кошмал.

Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ось так весело", "Хороша компанія", "Аня , а скільки вам років? На цій фотографії ви така красива", "Ой, переплутав ні у каго з твоїх подруг немає для народження", "Аа там Наталія Денисенко, так?", "Треба ж, стільки красивих дівчат на одному фото)", "Підкажіть де могла бачити дівчину праворуч. Особа дуже знайоме, але як то раніше...))) Думаю тепер".

Раніше ми повідомляли, що відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала свого красеня.

На фото Євгена йде в кросівках і чорних штанях, а на спині у неї був рюкзак. Поруч можна побачити маленького хлопчика, який самостійно йшов поруч з Кошмал. Сім'я спускалася по бруківці вузькій вуличці Львова.

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