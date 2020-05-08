Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал прогулялась по пустым украинским улицам
Об этом пишет Politeka.net.
Яркую публикацию украинская актриса сделала в своем личном Instagram.
В частности, Анна Кошмал сделала откровенное признание перед своими поклонниками.
Мерьем Узерли из «Великолепного века» очаровала новым образом на пляже: «Принцесса Хюррем»
Зеленский подписал важный закон: что изменится навсегда, «украинцы больше не смогут…»
Соблазнительная Кароль покорила видом в белом топе: "Дан сделал тебя счастливой"
Турецкая Кардашьян показала свой размер в полупрозрачном белье: "Как они влезли?"
"Люблю дождь и не люблю зонтики, не боюсь намокнуть или заболеть или растаять) Дождь - праздник жизни", - подписала украинская звезда фото, сделанное во время прогулки по пустым улицам.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и в очередной раз восхитились естественной красотой звезды сериала "Сваты" Анны Кошмал.
"Красавица", "Любимая актриса! Я тоже люблю дождь", "Очень классное фото!", "Такого яркого и светлого солнышка тучки испугались", "Фотография просто чудесная", "Ты такая красивая!", "Анюта, вы прекрасны) всего вам доброго и будьте здоровы", "Обворожительная красавица!", "Люблю тебя", "Мне нравится запах после дождя. Когда я его вдыхаю, мне становится тепло на душе", "Всю жизнь дома лежит свой зонт, но ни разу им не пользовался) Всегда выбор был в пользу помокнуть под дождем нежели прятаться под зонтами или дождевиками, так прикольнее что ли", "Девочки, я в шоке", - написали они в комментариях под постом актрисы.
Ранее мы сообщали, что 25-летняя украинская актриса Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в сериале "Сваты", предстала в красивом платье.
Анна во время съемок сериала позировала в наряде бежевого оттенка с черным пояском на талии, выделивший ее стройность.
Наряд имел длину ниже колена, из-за чего можно было рассмотреть туфельки актрисы - лодочки на шпильках.
Напомним, повзрослевшая Женька из "Сватов" натянула пиджак на голое тело, вкусное фото
А еще Politeka писала, что Женька из "Сватов" показала себя без фотошопа, кадры поражают
Также Politeka сообщала, что звезда "Сватов" поразила внешностью в реальной жизни, фото