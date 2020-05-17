Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, прогулялася по вулицях без білизни

Серію нових фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була в білих спортивних штанях і кросівках. Наверх вона одягла короткий топ, який ледве вмістив її неосяжні форми. Під топ Омович вирішила не надягати білизну, виставивши напоказ свої силіконові груди. Модель влаштувала фотосесію прямо на вулицях великого міста.

«Дуже подобається світло на цій серії знімків», - написала красуня під фото.

За годину її пост зібрав майже 8,5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили багато компліментів і приємних слів.

«Альоночко, всі офігенні. Ти красуня», «Шалено красива», «Ти виглядаєш дуже добре сьогодні і завжди», «Всі вогонь», «Всі картинки відмінні. Ти гаряча дівчина», «Супер», «Вау», «Шикарна наша Альона, з тобою неможливо вибрати одне фото. Хочеться милуватися нескінченно», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Альона Омович позувала в червоному купальнику на відпочинку. Модель сиділа на краю басейну, спокусливо вигнувшись для фотографії. Вона показала своїм шанувальникам чудовий краєвид моря і ще більш прекрасні принади, які вона ледь прикрила для особливої пікантності.

Нагадаємо, що Омович зняла одяг і показала свої квіточки: "Які великі".

А ще Politeka писала, що Омович натягнула невидимий топ і вбила наповал виглядом: "Одеський діамант".

Також Politeka повідомляла, що Омович прямо посеред вулиці показала топ безсоромних нарядів і поз: "Ти просто вогонь".