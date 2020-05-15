Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала свою красу в незвичайному образі

На фото Омович позує в червоному купальнику, зав'язавши волосся у хвіст. Дівчина сиділа на краю басейну, спокусливо вигнувшись для фотографії. Альона в черговий раз показала прекрасний вид моря на тлі і своїх форм, які можна легко оцінити, так як красуня зовсім без одягу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки під публікацією. Все із-за того, що Омович викинула знімок в сторіс Instagram, де немає таких функцій, але так і хочеться написати: "Русалка".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала всю себе.

На фото Омович стояла біля дзеркала в одних стрінгах і топпе. Дівчина себе знімала на телефон, взявшись за волосся рукою. Як можна зрозуміти, Олена відпочиває в одеському готелі і вирішила порадувати шанувальників жарким фото. Кадр дійсно вийшов соковитим, адже на красуні майже немає одягу і вона нічого не прикрила.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала пишні обсяги.

На фото Омович позує в блакитній сукні з відкритими плечима. Можна відразу зауважити, що Олена забула про білизну і вигнула спинку, щоб показати свою головну гордість, яка ледь влізла в тканину.

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