Відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала своє ідеальне ранок

На фото Омович позує в червоному купальнику. Дівчина розвернулася п'ятою точкою до камери, а в руках тримала величезний букет троянд. Олена стояла біля великого панорамного вікна з видом на море. Кадр вийшов ніжним і ранковим, а ще на ньому можна насолодитися п'ятою точкою красуні. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ідеальне ранок для вас...?

Для мене ось так + смачний латте на кокосовому", - написала Омович.

Фанати встигли поставити більше 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Яка ти красива", "О господи", "Як багато троянд", "Шикарна", "які булочки класні, не даремно зробили", "Які великі троянди".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардашьян, показала всю себе.

На фото Омович стояла біля дзеркала в одних стрінгах і топпе. Дівчина себе знімала на телефон, взявшись за волосся рукою. Як можна зрозуміти, Олена відпочиває в одеському готелі і вирішила порадувати шанувальників жарким фото. Кадр дійсно вийшов соковитим, адже на красуні майже немає одягу і вона нічого не прикрила.

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, показала свою фігуру у всій красі.

Красуня залишилася в одних трусиках і короткому топі з написом «Marvel». Дівчина підкотила футболку таким чином, щоб її величезна груди виглядала з-під неї. На фото прекрасно видно ідеальний прес дівчата і спокусливі вигини тіла.

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