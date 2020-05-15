Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала відпочинок на морі в Одесі

Красуня стояла на балконі в шортах і коротенькому топі. Олена вигнулась і задерла руки, демонструючи пишний бюст на камеру. Живіт по груди залишився повністю відкритим, завдяки чому можна оцінити ідеальну фігуру Омович. Фотографія вийшло сонячної і спокусливою, на якій можна побачити не тільки модель, але і прекрасний вид з готелю на морі в Одесі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Буду сумувати за Одесі", - написала Омович.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Олена поділилася знімком в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, блищала в різних образах.

Альона позувала у відвертій чорному комбінезоні, який підкреслив її пишні груди. Примітно, що з глибоких вирізів з боків можна помітити голі груди.

Красуня крутилася перед камерою, стоячи на ботфорти на шпильці.

Повідомлялося, що скандальна українська модель Олена Омович розохотила шанувальників новими кадрами без одягу.

На першому Омович позує перед камерою в одному халаті, кокетливо повертаючись до камери в різних ракурсах. Пізніше до неї приєднується її коханий, теж одягнений у білий халат.

Нагадаємо, волога українська Кардашьян позбулася одягу і показала, як треба спокушати

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