Відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, блищала в різних образах

Зірка часто публікує фото, на яких постає в неймовірних нарядах, передає Politeka.net. На цей раз модель вирішила об'єднати деякі гарячі фото в одному пості.

Олена позувала у відвертому чорному комбінезоні, який підкреслив її пишні груди. Примітно, що з глибоких вирізів з боків можна помітити голі груди.

Красуня крутилася перед камерою, стоячи на ботфортах на шпильці.

На іншому фото Омович постала в білому топі, також без білизни і грайливою чорній спідничці. Чорні рукавички та інші аксесуари чудово доповнили образ зірки.

Також модель наділа голубе плаття зі шнурівкою на декольте, від чого образ набув більшої пікантності.

В пості красуня запропонувала користувачам мережі вибрати найкраще фото.

"Я закохана в усі знімки...⭐️Як завжди один вибрати неможливо 😭Може у вас вийде 👇🏻", - написала Альона.

За годину пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів.

"Всіііі🔥🔥🔥🔥", "Альона яка ж ти шикарна 🔥🔥💋💋", "Заходь🤗", "Все! 💖 ти фантастична💕✨💕✨ милуюся✨", "Всі вогонь🔥🔥🔥)", "Круто", "Всі🔥", "Оленка, всі фото шикарні 🌺 ти просто вогонь 🔥", "Абсолютно всі", "2 - крута річ . Тільки треба спершу такими грудьми обзавестися )", "Всі фото, просто 🔥🔥🔥🖤🖤🖤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович постала в білому топі без білизни, який оголив її струнку талію. На стегнах були сірі шортики.

Красуня розкинулася на кріслі, розсунувши ноги, одну з них піднявши і поставивши поруч.

Модель посміхалася і гладила себе по голові.

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