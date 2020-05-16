Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала незвичайний образ

На фото Тетяна сидить в піжамі на підвіконні, на якому була викладена простирадло. На ноги і поряд з нею можна побачити трьох маленьких волохатих кроликів. Красуня одного з них торкалася рукою і посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже тисячу лайків і написали кілька коментарів:

"Для піжамної вечірки з дівчатками, або домашньої фотосесії в піжамі", "Для фотосесії можна купити піжаму красиву", "Я люблю спати в піжамі, дуже завжди в ній комфортно і тепло", "Зайчик із зайчиками", "мабуть у тебе вдома цілий звіринець..)".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", розбурхала жарким кадром, позуючи в спортивному костюмі.

Так, Тетяна розповіла, що в карантин вирішила тримати себе у формі за допомогою бігової доріжки. Це виявилося зручним і практичним внеском у своє здоров'я і фігуру. Адже виходити на ранкову пробіжку або в зал не можна через карантин, а тут перед сніданком доріжка так і заманює до заняття спортом.

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", показала яскраві фото в домашньому вигляді.

Дівчина постала в новій піжамі смарагдового кольору, посвітивши спокусливою фігурою і в штанах, і в шортиках.

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