Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра" устроила жаркую фотосессию на улице без белья

Девушка в этот раз решила напомнить о своем роскошном отдыхе и кадре, сделанным во время него. Похоже, во время карантина Татьяна скучает по отпуску за границей и развлечениями во время насыщенного и бурного отдыха. Девушка сверкнула формами, приспустив алое платье и показав фигуру без белья.

«♥️ Фотография, как кадр из фильма, и будто было не со мной, и словно вовсе это был сон 💤», - написала Котова.

Вот что ответили пользователи сети:

«Какое шикарное фото , удачный цвет платья», «Оххх, какое горячее фото с обалденным пейзажем😍 💗», «Какой шикарный вид 😍», «На море хочу 🤦‍♂️😄💕», «Как картинка 😍🔝», «Татьяна ты классная😋❤️», «👌🏻Руками жаль все прикрыто», «Шикарное фото. 👍👍👍», «А зачем прикрылась)? Нужно показывать!!!)))».

До этого девушка предстала в новой пижамке изумрудного цвета, посветив соблазнительной фигурой и в штанах, и в шортиках.

«Какое фото? Шортики против брюк, что нравится тебе? Кстати, этот сочный цвет Green уже появился в палитре женских пижам моего бренда домашней одежды», - написала Котова в социальной сети.

Вот что ответили пользователи:

«Мне с брюками нравится, а цвет вообще 🔥», «Очаровательная 💚💚💚💚💚», «Очень,очень красиво!», «Шортики красивее а брюки теплее )❤️», «Мой любимый цвет 💚 хочу с шортиками)», «Вау🔥 Мне больше нравятся шортики😍», «Я люблю шортики😍😍», «Танюш ты просто шикарна».

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».

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