34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", предстала перед поклонниками в нежном образе 

Красотка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой публикует свои горячие фото, передает Politeka.net. На одном из последних снимков блондинка предстала в соблазнительном, но при этом в нежном, образе. 

Котова предстала в розовой пижаме: рубашка на пуговицах была с глубоким декольте, которое не прикрывало виды на формы. 

Также Котова надела крохотные шортики, благодаря которым можно полюбоваться стройными ножками. 

В руках модель держала бокал с шампанским. Она сделала губки "бантиком" и посмотрела в сторону. 

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В посте певица рассказала о правилах этикета. Так, например, нельзя пожимать руку сидя, а сумку нужно носить на левом плече, чтобы правая всегда была свободна для рукопожатий и так далее. 

"Какие из этих правил ты видишь впервые?", -  в конце поинтересовалась Котова. 

За 14 минут пост собрал более 500 лайков. 

"Совершенство 😍", "😍😍😍😍😍Самая классная. Самая красивая. Самая привлекательная девушка. Супер", "В лифт заходить стоит мужчине, а потом женщине , а при выходе наоборот 😀", "За столом одно правило 😂😂ешь пей сколько влезет", "Красота. Просто бомба 🔥🌹", "Все правила вижу впервые. Мне кажется это формальности. А как я должен здороваться если сажусь в тачку ?", "Крррасавица!!🤩", "Привет Таня!🙂 Что касается этикета, то я люблю, как на Руси отламывать хлеб, а не нарезать его. Но если у меня появится девушка, такая как ты Таня, то готов придерживаться всем твоим правилам🤗", - написали пользователи сети. 

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».