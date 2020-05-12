34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", предстала перед поклонниками в нежном образе

Красотка активно ведет страницу в Инстаграм, на которой публикует свои горячие фото, передает Politeka.net. На одном из последних снимков блондинка предстала в соблазнительном, но при этом в нежном, образе.

Котова предстала в розовой пижаме: рубашка на пуговицах была с глубоким декольте, которое не прикрывало виды на формы.

Также Котова надела крохотные шортики, благодаря которым можно полюбоваться стройными ножками.

В руках модель держала бокал с шампанским. Она сделала губки "бантиком" и посмотрела в сторону.

В посте певица рассказала о правилах этикета. Так, например, нельзя пожимать руку сидя, а сумку нужно носить на левом плече, чтобы правая всегда была свободна для рукопожатий и так далее.

"Какие из этих правил ты видишь впервые?", - в конце поинтересовалась Котова.

За 14 минут пост собрал более 500 лайков.

"Совершенство 😍", "😍😍😍😍😍Самая классная. Самая красивая. Самая привлекательная девушка. Супер", "В лифт заходить стоит мужчине, а потом женщине , а при выходе наоборот 😀", "За столом одно правило 😂😂ешь пей сколько влезет", "Красота. Просто бомба 🔥🌹", "Все правила вижу впервые. Мне кажется это формальности. А как я должен здороваться если сажусь в тачку ?", "Крррасавица!!🤩", "Привет Таня!🙂 Что касается этикета, то я люблю, как на Руси отламывать хлеб, а не нарезать его. Но если у меня появится девушка, такая как ты Таня, то готов придерживаться всем твоим правилам🤗", - написали пользователи сети.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».