Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала необычный образ

На фото Татьяна сидит в пижаме на подоконнике, на котором была постелена простынь. На ноги и рядом с ней можно увидеть трех маленьких лохматых кроликов. Красавица одного из них трогала рукой и улыбалась на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти тысячу лайков и написали несколько комментариев:

"Для пижамной вечеринки с девочками, или домашней фотосессии в пижамке", "Для фотосессии можно купить пижаму красивую", "Я люблю спать в пижаме, очень всегда в ней комфортно и тепло", "Зайка с зайками", "видать у тебя дома целый зверинец..)".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", взбудоражила жарким кадром, позируя в спортивном костюме.

Так, Татьяна рассказала, что в карантин решила держать себя в форме при помощи беговой дорожки. Это оказалось удобным и практичным вложением в своё здоровье и фигуру. Ведь выходить на утреннюю пробежку или в зал нельзя из-за карантина, а тут перед завтраком дорожка так и заманивает к занятию спортом.

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала яркие фото в домашнем виде.

Девушка предстала в новой пижамке изумрудного цвета, посветив соблазнительной фигурой и в штанах, и в шортиках.

Напомним, охмелевшая блондинка из "ВИА Гры" сразила наповал видом в мини-шортах

Также Politeka сообщала, что пылкая блондинка из ВИА Гра показала, кого пустила к себе в постель, видео

А еще Politeka писала, что блондинка из "ВИА Гры" сбросила платье, погрев прелести на солнце



