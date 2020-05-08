Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", показала красочный образ почти без одежды

На фото Котова лежала в длинной красной юбке на каменном ограждении. Образ Татьяна дополнила босоножками на большом каблуке. Больше на звезде ничего не было и можно увидеть оголенную верхнюю часть тела. Красавица самое интересное прикрыла рукой, но объемные формы таким образом не удалось спрятать. Волосы у певицы в этот раз были распущены, девушка прямо закрыла глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фотография, как кадр из фильма, и будто было не со мной, и словно вовсе это был сон", - написала Котова под фото.

Фанаты поставили почти три тысячи лайков за 40 минут и написали несколько комментариев:

"На море хочу", "Татьяна, вы классная", "Очень красивое фото, как из кинофильма", "Это где такие заповедные места?", "Руками жаль все прикрыто", "Ой... как неудобно то...", "Татьяна, это самое шедевральное фото".

Сообщалось, что известная певица Татьяна Котова, которая несколько лет пела в составе группы "ВИА Гра", взбудоражила сеть соблазнительным видео.

Котова сняла рекламу для домашней одежды собственного бренда. Красотка надела зеленую шелковую рубашку, которая едва прикрывала ее округлые бедра. Певица позировала на камеру, задирая эту рубашку, оголяя самые вкусные места. В процессе съемки красотка засветила свою «пятую точку» и аппетитную грудь.

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