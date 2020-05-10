34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра" порадовала поклонников видео из спальни

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий ролик в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала на кровати вместе со своим четверолапым питомцем, собачкой породы мальтипу (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Татьяна в белой мини-пижамке уселась на розовой простыни и вытянула стройные ноги, на которые сверху уложила песика животиком кверху. Певица подняла длинные ушки питомца и мило проговорила: "Ты похож на зайку..." Котова в конце смачно поцеловала любимца.

"Говорят, что люди делятся на два типа: те, которые разговаривают с животными так, если бы они были людьми (и даже иногда с техникой, машиной) и те, кто считает это глупостью... Но ради интереса я прочитала недавно, что эксперты по «антропоморфизму» (поведенческих наук) утверждают, что это признак уникального ума и интеллекта, между прочим 😂👍🏻👌🏻 А ты общаешься с питомцами или считаешь это лишним? 🐶🤪🙈", - подписала ролик звезда.

За несколько часов пост собрал почти 60 000 просмотров. Пользователи кинулись комментировать увиденное.

"Какой классный! Он как будто отвечает :"Не, я не зайка!" и прячется... А потом: "да, я собака"

"Это не собака, а комочек чуда и милоты в одном флаконе🥰"

"А как же конечно общаемся 😂полноценные члены семьи 🔥💕"

"Ой сладкий!!!❤️"

"Танюшечка как ты мило играешь с собачкой)"

"Замучила зверя!"

"счастливчик"

Ранее мы сообщали, Котова восхитила сеть показав, как загорает топлес в удивительно красивом месте - одном из старинных городов за границей. Девушка разлеглась на камнях, частично прикрывшись длинным красным полотном.

Напомним, что Татьяна Котова устроила настоящее испытание страстным танцем: "Несите огнетушитель".

Как сообщала Politeka, Татьяна Котова засветила пышное декольте в спальне: «Какая желанная».