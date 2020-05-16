27-річна модель, колишній ангел бренду нижньої білизни Victoria’s Secret й екс-гьорлфренд актора Леонардо Ді Капріо, Тоні Гаррн, з'явилася на обкладинці німецького Vogue

Причому красуня засвітилася там не одна, а в компанії фатального красеня, передає Politeka.net.

Ім'я щасливчика, який обіймає палку красуню, – Алекс Петтіфер, який за сумісництвом є і нареченим Тоні. 30-річний актор, зірка фільму «Громобій» зробив коханій пропозицію руки і серця наприкінці минулого року, на що вона відповіла згодою. До речі, він на 15 років молодший за колишнього коханого Тоні Леонардо Ді Капріо

На знімку екс-ангел Victoria's Secret позує в розкішній сукні, поділ якої підняла, демонструючи струнку ніжку.

Алекс притиснувся до нареченої і обняв її, як найкоштовніший скарб.

Про роман пари преса дізналася взимку 2019 року, коли закохані з'явилися на вечірці Елтона Джона. Незважаючи на те, що тоді ні Тоні, ні Алекс не афішували свої стосунки, ніжні погляди і дотики сказали присутнім набагато більше.

Пропозицію актор зробив дівчині через 10 місяців після початку стосунків. Він уже двічі збирався йти під вінець. Спочатку в якості дружини він хотів бачити доньку Лізи Марі Преслі Райлі, потім модель Марло Хорст. Однак відносини зазнали краху. Він також зустрічався з Габріелою Джованарді й Еммою Робертс.

Його майбутня дружина теж може похвалитися значним списком колишніх. Крім Леонардо Ді Капріо, з яким модель зустрічалася 18 місяців, вона крутила любов з Енріке Мурчиано, Олександром Скарсгардом, Чандлером Парсонсом.

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