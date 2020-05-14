Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецької Кардашьян, показала пишні обсяги в незвичайному образі
На фото Гюль Бахарі стояла в синьому обтягуючому плаття, під яким не виявилося білизни. Величезне декольте продемонструвало головну красу - груди. Красуня стала в звабливу позу для ефектного фото і в неї це вийшло. Про це пише Politelka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили майже три тисячі лайків і написали кілька коментарів:
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"Сумуєш?", "Це так красиво", "Ти принесла у світ таку красу", "Добре", "Чудово", "Люблю", "Ідеальна у всьому".
Раніше ми повідомляли, що відома модель Гюль Бахарі показала об'ємні форми в обтягує кофті.
Модель була одягнена в водолазку тілесного кольору, тканина якої була настільки тонкою, що її неосяжна груди просвічувалася через неї. Було видно, що бюст зірки ледь вміщається в ліфчик. Такі розміри важко утримати в рамках. Вниз красуня одягла чорні шорти, які підкреслили її пишні стегна.
Повідомлялося, що відома модель Гюль Бахарі показала новий спокусливий образ.
На фото дівчина сидить у чорному пеньюарі, який був прозорим. Гюль закрила очі від задоволення і знімала на телефон. Красуня сиділа у великому ліжку в цей раз. На фото можна легко оцінити форми дівчата, які ледве вмістилися в тканину.
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