Відома модель Гюль Бахарі, яку прозвали турецькою Кардашьян, показала об'ємні форми в обтягуючій кофті

Красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото, передає Politeka.net. Модель була одягнена в водолазку тілесного кольору, тканина якої була настільки тонкою, що її неосяжні груди просвічувалися через неї. Було видно, що бюст зірки ледь вміщається в ліфчик. Такі розміри важко утримати в рамках. Вниз красуня одягла чорні шорти, які підкреслили її пишні стегна.

За день пост моделі зібрав понад 6 тисяч лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Прекрасна», «Так гарно і чудово», «Чудова леді», «Супер», «Ти зірка», «Досконалість», «Просто нереально», «Ви найкрасивіша персидська дівчина у світі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Гюль Бахарі поділилася пікантним фото, на якому позувала в темному платті з одним відкритим плечем. Спокусливий розріз на платті дозволив побачити частину її надзвичайних грудей. Волосся у красуні було розпущене.

Зазначимо, що Кім Кардашьян є своєрідним еталоном сучасної краси. Багато моделей намагаються бути схожими на неї. Особливо ті, кого природа обдарувала пишними формами. Багато дівчат роблять операції, щоб бути схожою на неї.

Нагадаємо, що турецька Кардашьян показала свою красу в бездонному декольте: "Мрія шейха".

Як повідомляла Politeka, турецька Кардашьян в непристойному міні розбурхала формами у ліжку: погана дівчинка.

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