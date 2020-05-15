Жена российского шоумена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала, как выглядит с утра, а также рассказала о своем пробуждении

На фото Анжелика позировала с распущенными волосами и в кофточке. Образ красавица дополнила легким макияжем и большими серьгами в виде колец. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я медленно, каждое утро, подхожу к нему на цыпочках... и .... распечатываю домашку...", - написала Ревва.

Фанаты, среди которых была и Светлана Лобода, успели поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Что меня радует во всей этой ситуации: родители на карантине научатся ценить работу учителей;)))", "Анжелика вы очень красивая! Счастья вам и вашей семье", "Анжелика ,вы безумно красивая ,мудрая девушка ! Вы невероятно красивая, словно греческая богиня из мифологии. самая красивая девушка в мире. 100%!!!!!!!! У вас очень добрая, отзывчивая и нежная душа!!!!! Короче,вы классная !лююююю,доброе утро ,кстати", "Анжелика, Настоящая, красивая, яркая, светлая".

Сообщалось, что дочь Артура Пирожкова (Александра Реввы) Алиса показала необычный образ.

На фото Алиса позировала в накидке и с распущенными волосами. Образ был создан на основе картины Леонардо Да Винчи "Мона Лиза". На фоне можно увидеть оригинальный пейзаж, что был за женщиной из работы художника.

Напомним, жена Артура Пирожкова соблазнила фигурой в платье из блесток

А еще Politeka писала, что 7-летняя дочь Артура Пирожкова огорошила новым талантом, видео

Также Politeka сообщала, что мама Артура Пирожкова оказалась задорной блондинкой, фото поражает



