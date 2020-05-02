26-річна супермодель Жизель Олівейра, яка є одним з «ангелів» бренду нижньої білизни Victoria's Secret, поділилася жарким фото

Зірка опублікувала свіжі кадри у себе в Instagram, передає Politeka.net. На фото Олівейра постала в спокусливому костюмі, який повністю обтягнув її ідеальні форми. Красуня вирішила не надягати білизну, щоб показати свої груди у всій красі. Через тканину прекрасно проглядаються самі «смачні» місця.

«Відчуваю себе мило», - написала модель під фото.

За день її фото зібрало майже 23 тисячі лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Гарні твої фотографії», «Ти чудова», «Сонячні флюїди», «Ви прекрасні, дєтка», «Прекрасні», «Гаряча як пекло», «Ти найкрасивіша, яку я коли-небудь бачив», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра поділилася фото, на якому постала в трусиках, корсеті, обшитому пір'ям, а також з величезними крилами за спиною. Дівчина засвітила своє молоде пружне тіло у всій красі. Вона виставила вперед розкішні стрункі ніжки, втиснула свої груди в тісний корсет і широко посміхалася.

Крім цього, нещодавно модель ділилася знімком, де вона в домашньому вбранні валяється на ліжку.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра розвалилася на ліжку, оголивши найсмачніші місця: «Ангел».

Як повідомляла Politeka, гаряча Жизель Олівейра без білизни показала розкішне тіло в комбінезоні: ідеальний ракурс.

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